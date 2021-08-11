КНДР пригрозила США і Південній Кореї через спільні навчання

КНДР заявила, що Південна Корея та Сполучені Штати втратили шанс покращити відносини та ризикують "серйозною кризою в сфері безпеки" через проведення спільних військових навчань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кім Єн Чол, генерал і політик, який зіграв провідну роль під час історичних зустрічей між лідером КНДР Кім Чен Ином та колишнім президентом США Дональдом Трампом, розкритикував Південну Корею та Сполучені Штати за те, що вони відповіли на добру волю Пхеньяна "ворожими діями".

Заява прозвучала на наступний день після того, як Кім Йо Чен, сестра Кім Чен Ина, попередила Сеул і Вашингтон про щорічні спільні військові навчання, які розпочнуться цього тижня.

Уже другий день поспіль КНДР не відповідає на звичайні дзвінки на міжкорейській гарячій лінії, повідомила Південна Корея в середу.

Гарячі лінії були відновлені лише наприкінці липня, більш ніж через рік після того, як КНДР припинила їх на тлі зростання напруженості.

Раптове поновлення міжкорейських дзвінків відбулося після серії листів між президентом Південної Кореї Мун Чже Іном та Кім Чен Ином.

Заяви КНДР підвищують перспективу нових ракетних випробувань Північної Кореї, що Пхеньян часто робив у минулому, щоб сигналізувати про своє невдоволення.

Потрібно зробити так, щоб Південь "чітко розумів, наскільки дорого їм доведеться платити" за вибір свого союзу з Вашингтоном замість миру між Кореями ", - сказав Кім Єн Чол у заяві державного інформаційного агентства KCNA.

"Ми дамо їм зрозуміти щохвилини, який небезпечний вибір вони зробили і з якою серйозною кризою безпеки вони зіткнуться через свій неправильний вибір", - додав він.

Північна Корея також заявила, що відкрита для дипломатії, але Сполучені Штати та Південна Корея дотримуються ворожої політики, наприклад, продовжують регулярно проводити військові навчання.

Аналітики кажуть, що Пхеньян, можливо, використовує гостру риторику, щоб посилити свої важелі впливу у майбутніх переговорах, добитися поступок від Південної Кореї або відвернути увагу від внутрішньої економічної кризи.