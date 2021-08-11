КНДР пригрозила США и Южной Корее из-за совместных учений

КНДР заявила, что Южная Корея и Соединенные Штаты потеряли шанс улучшить отношения и рискуют "серьезным кризисом в сфере безопасности" из-за проведения совместных военных учений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ким Ен Чоль, генерал и политик, который сыграл ведущую роль во время исторических встреч между лидером КНДР Ким Чен Ыном и бывшим президентом США Дональдом Трампом, раскритиковал Южную Корею и Соединенные Штаты за то, что они ответили на добрую волю Пхеньяна "враждебными действиями".

Заявление прозвучало на следующий день после того, как Ким Ин Чен, сестра Ким Чен Ына, предупредила Сеул и Вашингтон о ежегодные совместные военные учения, которые начнутся на этой неделе.

Уже второй день подряд КНДР не отвечает на обычные звонки на межкорейских горячей линии, сообщила Южная Корея в среду.

Горячие линии были восстановлены лишь в конце июля, более чем через год после того, как КНДР прекратила их на фоне роста напряженности.

Внезапное обновления межкорейских звонков произошло после серии писем между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном.

Заявления КНДР повышают перспективу новых ракетных испытаний Северной Кореи, Пхеньян часто делал в прошлом, чтобы сигнализировать о своем недовольстве.

Нужно сделать так, чтобы Юг "четко понимал, насколько дорого им придется платить" за выбор своего союза с Вашингтоном вместо мира между Кореями ", - сказал Ким Ен Чоль в заявлении государственного информационного агентства KCNA.

"Мы дадим им понять каждую минуту, опасный выбор они сделали и с какой серьезным кризисом безопасности они столкнутся через свой неправильный выбор", - добавил он.

Северная Корея также заявила, что открыта для дипломатии, но Соединенные Штаты и Южная Корея придерживаются враждебной политики, например, продолжают регулярно проводить военные учения.

Аналитики говорят, что Пхеньян, возможно, использует острую риторику, чтобы усилить свои рычаги влияния в будущих переговорах, добиться уступок от Южной Кореи или отвлечь внимание от внутреннего экономического кризиса.