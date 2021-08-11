В Іспанії і Португалії прогнозують посилення спеки і застерігають перед лісовими пожежами

Найближчими днями Іспанія та Португалія готуються до температури вище 40 градусів за Цельсієм, оскільки маса гарячого сухого повітря з Африки просувається на північ до Піренейського півострова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта попередив у середу, що спекотна погода збільшує загрозу лісових пожеж, які в 2017 році забрали життя понад 100 людей у його країні. Метеорологічна служба Іспанії прогнозувала спекотну хвилю до понеділка і заявила, що температура в деяких областях може перевищити 44 градуси Цельсія.

Нещодавня спекотна хвиля по всій Південній Європі сприяла масовим пожежам у Туреччині, Греції, Алжирі та інших районах Середземномор’я.

"Максимальні та мінімальні температури досягнуть рівнів, що значно перевищують норму для цієї пори року", - заявила метеорологічна служба Іспанії AEMET у "спеціальному попередженні про погоду".

Такі піки температури не є нечуваними в Іспанії та Португалії протягом літніх місяців. Незважаючи на це, вчені-кліматологи стверджують, що зміни клімату через спалювання вугілля, нафти та природного газу викликають екстремальні події, такі як спека, посуха, лісові пожежі, повені та бурі.

Антоніу Кошта закликав людей бути особливо обережними в умовах спекотної погоди та небезпеки пожежі, додавши, що багато пожеж починаються з необережної поведінки.

За його словами, жахливі картини з Греції та Туреччини останніми днями повернули португальцям спогади про 2017 рік.

"Ми не хочемо знову бачити цей сценарій тут", - сказав Кошта.

Влада Португалії заявляє, що протягом літнього сезону може розгорнути понад 12 000 пожежників, близько 2700 автомобілів та 60 літаків.

За останні роки Португалія скоротила більш ніж наполовину кількість та площу лісових пожеж порівняно з середнім показником за попередні 10 років.

Влада прийняла широкий спектр заходів після руйнівних пожеж 2017 року. Вони включали проєкти очищення лісів та технічну підтримку для людей, які проживають у сільській місцевості, та швидше реагування на спалахи за допомогою спеціальних пожежних підрозділів.

Ніхто не загинув під час лісових пожеж у Португалії з 2017 року.