В Испании и Португалии прогнозируют усиление жары и предостерегают от лесных пожаров

В ближайшие дни Испания и Португалия готовятся к температуре выше 40 градусов по Цельсию, поскольку масса горячего сухого воздуха из Африки продвигается на север к Пиренейскому полуострову.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта предупредил в среду, что жаркая погода увеличивает угрозу лесных пожаров, которые в 2017 году унесли жизни более 100 человек в его стране. Метеорологическая служба Испании прогнозировала жаркую волну до понедельника и заявила, что температура в некоторых областях может превысить 44 градуса Цельсия.

Недавняя волна жары по всей Южной Европе способствовала массовым пожарам в Турции, Греции, Алжире и других районах Средиземноморья.

"Максимальные и минимальные температуры достигнут уровней, значительно превышающих норму для этого времени года", - заявила метеорологическая служба Испании AEMET в "специальном предупреждении о погоде".

Такие пики температуры не являются неслыханными в Испании и Португалии в течение летних месяцев. Несмотря на это, ученые-климатологи утверждают, что изменения климата из-за сжигания угля, нефти и природного газа вызывают экстремальные события, такие как жара, засуха, лесные пожары, наводнения и бури.

Антониу Кошта призвал людей быть особенно осторожными в условиях жаркой погоды и опасности пожара, добавив, что многие пожары начинаются с неосторожного поведения.

По его словам, ужасные картины из Греции и Турции в последние дни вернули португальцам воспоминания о 2017 годе.

"Мы не хотим снова видеть этот сценарий здесь", - сказал Коста.

Власти Португалии заявляют, что в течение летнего сезона могут развернуть более 12 000 пожарных, около 2700 автомобилей и 60 самолетов.

За последние годы Португалия сократила более чем наполовину количество и площадь лесных пожаров по сравнению со средним показателем за предыдущие 10 лет.

Власти приняли широкий спектр мер после разрушительных пожаров 2017 года. Они включали проекты очистки лесов и техническую поддержку для людей, проживающих в сельской местности, и быстрое реагирование на возгорания с помощью специальных пожарных подразделений.

Никто не погиб во время лесных пожаров в Португалии с 2017 года.