Суд в Латвії залишив під арештом депутата, підозрюваного у шпигунстві на користь РФ

Суд Відземського передмістя Риги прийняв рішення залишити під арештом депутата Сейму Яніса Адамсонса, якого звинувачують в шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство LETA.

Рішення було прийнято у вівторок. У Адамсонса є право оскаржити це рішення суду в Ризькому окружному суді.

Сейм Латвії 10 червня позбавив Адамсонса недоторканності. Після цього суд Відземського передмістя Риги 11 червня обрав в якості запобіжного заходу взяття його під варту, а 2 липня Ризький окружний суд прийняв рішення залишити парламентарія під арештом після його апеляції.

Закон говорить, що утримання під вартою може застосовуватися тільки в тому випадку, якщо конкретні факти, отримані в ході кримінального провадження, викликають розумну підозру, що особа вчинила злочин, який карається позбавленням волі, та застосування іншого запобіжного заходу не може гарантувати, що ця особа не вчинить новий злочин або не ухилиться від розслідування.

Служба державної безпеки Латвії підозрює Адамсонса в більш ніж 40 епізодах шпигунства, а Латвійське телебачення повідомило, що він підозрюється в передачі інформації Росії протягом останніх чотирьох років.

Адамсонс є членом комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції, але не має виданого Бюро по захисту Сатверсме допуску до інформації, що містить державну таємницю.