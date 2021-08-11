Суд в Латвии оставил под арестом депутата, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Суд Видземского предместья Риги принял решение оставить под арестом депутата Сейма Яниса Адамсонса, которого обвиняют в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство LETA.

Решение было принято во вторник. У Адамсонса есть право обжаловать это решение суда в Рижском окружном суде.

Сейм Латвии 10 июня лишил Адамсонса неприкосновенности. После этого суд Видземского предместья Риги 11 июня избрал в качестве меры пресечения заключение его под стражу, а 2 июля Рижский окружной суд принял решение оставить парламентария под арестом после его апелляции.

Закон говорит, что содержание под стражей может применяться только в том случае, если конкретные факты, полученные в ходе уголовного производства, вызывают разумное подозрение, что лицо совершило преступление, наказуемое лишением свободы, и применение иной меры пресечения не может гарантировать, что это лицо не совершит новое преступление либо не уклонится от расследования.

Служба государственной безопасности Латвии подозревает Адамсонса в более чем 40 эпизодах шпионажа, а Латвийское телевидение сообщило, что он подозревается в передаче информации России в течение последних четырех лет.

Адамсонс является членом комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имеет выданного Бюро по защите Сатверсме допуска к информации, содержащей государственную тайну.