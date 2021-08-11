Естонія оголосила нову надзвичайну ситуацію через коронавірус

В Естонії Департамент здоров'я з середи оголосив надзвичайну ситуацію в охороні здоров'я через зростаючий ризик зараження коронавірусом на тлі погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"На цей час надання планового лікування ще не порушено, але, на жаль, ми знову опинилися в ситуації, коли в лікарнях необхідно відкривати додаткові ліжка для пацієнтів з коронавірусом", - заявив в середу генеральний директор Департаменту здоров'я Юллар Ланно.

За його словами, зараз в основному в лікарні потрапляють ті пацієнти з коронавірусом, які не пройшли вакцинацію від Covid-19.

"Це дає надію, що потреба в стаціонарному лікуванні залишиться більш скромною в порівнянні з піком під час останньої хвилі коронавірусу", - додав Ланно.

Торік в Естонії було оголошено надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, коли в лікарнях перебували 63 пацієнти з коронавірусом. Її скасували 1 липня 2021 року.

Зараз в лікарнях країни також розміщені 63 пацієнти з коронавірусною інфекцією. З них інтенсивна терапія потрібна чотирьом пацієнтам.

За словами заступника гендиректора Департаменту здоров'я Марі-Анне Хярми, надзвичайна ситуація оголошується, щоб лікарні могли почати створювати більше ліжок для ковідних хворих, які фінансуються державою.

Очікується, що лікарні будуть готові приймати більше пацієнтів з коронавірусом з 20 серпня.