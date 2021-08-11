Эстония объявила новую чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

В Эстонии Департамент здоровья со среды объявил чрезвычайную ситуацию в здравоохранении из-за растущего риск заражения коронавирусом на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"В настоящее время предоставление планового лечения еще не нарушено, но, к сожалению, мы снова оказались в ситуации, когда в больницах необходимо открывать дополнительные кровати для пациентов с коронавируса", - заявил в среду генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

По его словам, сейчас в основном в больницы попадают те пациенты с коронавирусом, которые не прошли вакцинацию от Covid-19.

"Это дает надежду, что потребность в стационарном лечении останется более скромной по сравнению с пиком во время последней волны коронавируса", - добавил Ланно.

В прошлом году в Эстонии была объявлена ​​чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, когда в больницах находились 63 пациентов с коронавирусом. Ее отменили 1 июля 2021 года.

Сейчас в больницах страны также размещены 63 пациенты с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия нужна четырем пациентам.

По словам заместителя гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, чрезвычайная ситуация объявляется, чтобы больницы могли начать создавать больше коек для ковидных больных, финансируемых государством.

Ожидается, что больницы будут готовы принимать больше пациентов с коронавирусом с 20 августа.