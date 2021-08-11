У порту на півночі Франції перехопили 400-кілограмову партію кокаїну

Французькі митники виявили у порту Лоон-Пляж, неподалік від Дюнкерка, 400-кілограмову партію кокаїну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV з посиланням на інформацію від прокуратури Дюнкерка.

Наркотики були сховані у контейнері з бананами, що прямував з Колумбії. Його виявили під час перевірки вантажу в загалом чотирьох контейнерах. У перепродажу ця партія могла коштувати десятки мільйонів євро.

Про затриманих та підозрюваних у зв’язку з інцидентом наразі не повідомляється.

Нагадаємо, раніше валіза з кокаїном на 9 мільйонів євро впала з літака на дах будинку в невеликому містечку на Сардинії.

У лютому правоохоронці Нідерландах та Бельгії заявили про перехоплення найбільшої в історії Європи партії кокаїну вартістю мільярди євро.