В порту на севере Франции перехватили 400-килограммовую партию кокаина

Французские таможенники обнаружили в порту Лоон-Пляж, неподалеку от Дюнкерка, 400-килограммовую партию кокаина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV со ссылкой на информацию от прокуратуры Дюнкерка.

Наркотики были спрятаны в контейнере с бананами, направлявшегося из Колумбии. Его обнаружили во время проверки груза в целом четырех контейнерах. В перепродажи эта партия могла стоить десятки миллионов евро.

О задержанных и подозреваемых в связи с инцидентом пока не сообщается.

Напомним, ранее чемодан с кокаином на 9 млн евро упала с самолета на крышу дома в небольшом городке на Сардинии.

В феврале правоохранители Нидерландах и Бельгии заявили о перехвате крупной в истории Европы партии кокаина стоимостью миллиарды евро.