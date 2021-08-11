В порту на севере Франции перехватили 400-килограммовую партию кокаина
Среда, 11 августа 2021, 16:22
Французские таможенники обнаружили в порту Лоон-Пляж, неподалеку от Дюнкерка, 400-килограммовую партию кокаина.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV со ссылкой на информацию от прокуратуры Дюнкерка.
Наркотики были спрятаны в контейнере с бананами, направлявшегося из Колумбии. Его обнаружили во время проверки груза в целом четырех контейнерах. В перепродажи эта партия могла стоить десятки миллионов евро.
О задержанных и подозреваемых в связи с инцидентом пока не сообщается.
Напомним, ранее чемодан с кокаином на 9 млн евро упала с самолета на крышу дома в небольшом городке на Сардинии.
В феврале правоохранители Нидерландах и Бельгии заявили о перехвате крупной в истории Европы партии кокаина стоимостью миллиарды евро.
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