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Білорусь відкликала згоду на призначення посла США, наказала скоротити посольство

Середа, 11 серпня 2021, 16:31

МЗС Білорусі у відповідь на недавні санкції Вашингтона запропонувало США скоротити кількість співробітників американського посольства до п'яти осіб і відкликало раніше видану згоду на призначення Джулі Фішер послом США в Мінську.

Про це повідомив речник білоруського МЗС Анатолій Глаз, пише "Європейська правда" з посиланням на оприлюднене на сайті відомства повідомлення.

"На тлі дій Вашингтона зі скорочення співпраці у всіх сферах і економічного придушення нашої країни ми також абсолютно об'єктивно не бачимо сенсу в присутності в Білорусі такого значного персоналу американської дипмісії. Просто незрозуміло, чим їм займатися на такому тлі. У зв'язку з цим американській стороні запропоновано до 1 вересня скоротити чисельність свого посольства в Мінську до п'яти осіб", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, Білорусь відкликає видану раніше згоду на призначення Джулі Фішер послом США в Мінську.

"Віденська конвенція про дипломатичні зносини такі ситуації роз'яснює, тому непорозуміння тут бути не повинно", - сказав Глаз.

9 серпня США розширили санкції проти білоруського режиму у скоординованій манері разом з Канадою та Великою Британією.

Мінфін США назвав імена "гаманців" Лукашенка, що потрапили під нові санкції.

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