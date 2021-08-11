Беларусь отозвала согласие на назначение посла США, приказала сократить посольство

МИД Беларуси в ответ на недавние санкции Вашингтона предложил США сократить число сотрудников американского посольства до пяти человек и отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске.

Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, пишет "Европейская правда" со ссылкой на обнародовано на сайте ведомства сообщения.

"На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому подавлению нашей страны мы также абсолютно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси такого значительного персонала американской дипмиссии. Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне. В связи с этим американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Беларусь отзывает выданное ранее согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске.

"Венская конвенция о дипломатических сношениях такие ситуации разъясняет, поэтому недоразумение здесь быть не должно", - сказал Глаз.

9 августа США розширили санкции против белорусского режима в скоординированной манере вместе с Канадой и Великобританией.

Минфин США назвал имена "кошельков" Лукашенко, попавших под новые санкции.

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