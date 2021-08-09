США оголосили нові санкції проти режиму Лукашенка 

У річницю невизнаних міжнародною спільнотою виборів у Білорусі президент США Джо Байден підписав у понеділок указ, яким розширив вже існуючі санкції проти білоруського режиму.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому, пише "Європейська правда".

"Сьогодні, у річницю шахрайських виборів в Білорусі 9 серпня 2020 року, президент Джозеф Байден-молодший підписав виконавчий указ про подальші наслідки для Александра Лукашенка та його режиму за їхні триваючі атаки проти демократичних прагнень та прав білоруського народу, транснаціональні репресії та зловживання, порушення міжнародних норм та корупцію", - сказано у повідомленні Білого дому.

Підписаний Байденом указ розширює масштаби надзвичайного стану в країні, оголошеного 16 червня 2006 року, санкціонуючи введення санкцій щодо осіб, які працюють в певних секторах економіки Білорусі, включаючи оборонний сектор, сектор безпеки, енергетичний сектор, сектор хлориду калію, сектор тютюнових виробів, будівельний сектор, транспортний сектор або будь-який інший сектор економіки Білорусі.

Міністерство фінансів США у зв'язку з цим вводить найбільший на сьогодні раунд санкцій проти білоруських фізичних і юридичних осіб, зокрема, проти ВАТ "Білоруськалію" - одного з найбільших державних підприємств Білорусі та одного знайбільших світових виробників калійних добрив. Це підприємство у США вважають джерелом незаконного багатства режиму Лукашенка.

Також санкції вводяться проти Білоруського національного олімпійського комітету, який США звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від санкцій і обході візових заборон, провідних бізнесменів, які підтримують режим Лукашенка, а також 15 компаній, з якими вони пов'язані, включаючи "Абсолютбанк", приватний білоруський банк.

Під санкції потрапили також додаткові суб'єкти, що працюють в тютюновій, будівельній, енергетичній і транспортній галузях економіки Білорусі.

США наголосили, що санкції вводяться у скоординованій манері разом з Канадою та Великою Британією, а також заходами Європейського Союзу від 24 червня.