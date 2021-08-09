Мінфін США назвав імена "гаманців" Лукашенка, що потрапили під нові санкції

Міністерство фінансів США оприлюднило список 23 фізичних та 21 юридичної особи, які увійшли в розширений пакет американських санкцій до річниці незаконних виборів у Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мін’юсту США заявило, що це найбільший пакет санкцій проти білоруського режиму на сьогодні. OFAC вводить санкції проти осіб, яких називає гаманцями режиму Лукашенка, що надають йому кошти для збагачення та фінансують його корумпований режим. За твердженням Мінфіну, підсанкційні особи самі отримують вигоди від режиму Лукашенка.

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Зокрема, під санкції потрапив енергетичний "гаманець" Лукашенка олігарх Мікалай Воробей, який також є фігурантом санкційних списків ЄС, Британії і Канади, і пов’язані з ним компанії - "БелКазТранс" та "БелКазТранс Україна", "Інтерсервіс", "ННК", "Абсолютбанк", Bremino Group.

Інший бізнесмен зі списку - тютюновий "гаманець" Алексей Алексін. Санкції вводяться проти нього і пов’язаних із ним ​​компаній "Енерго-Ойл", "Інтер Тобакко", "Белнафтегаз".

Обмеження запроваджуються проти будівельної імперії Карічей, зокрема, фірми Dana Holdings Limited, зареєстрованої на Кіпрі, і її колишніх дочірніх компаній. Dana Holdings Limited має зв’язки з сербською родиною Каріч, яка вважається близькою до Лукашенка. Під санкції потрапив громадянин Сербії та Кіпру Нейбоша Каріч.

У санкційному списку також два державні білоруські підприємства - "Білоруськалій" та гродненська тютюнова фабрика "Неман", найбільший виробник цигарок у Білорусі, та троє колишніх директорів держпідприємств: Андрій Рибаков, Андрій Бунаков та Ігор Ляшенко.

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Інша державна структура у списку - Слідчий комітет Білорусі, що "​​перебуває на передовій післявиборчих репресій". Санкції введені і проти його керівництва.

У списку є особи, ​​відповідальні за насильницьке придушення мирних протестів, а також пов'язані з інцидентом з лайнером Ryanair 23 травня 2021 року. Серед них - міністр транспорту і комунікацій Білорусі Олексій Авраменко та директор департаменту з авіації цього міністерства Артем Сікорський.

Як повідомлялось, у річницю невизнаних міжнародною спільнотою виборів у Білорусі президент США Джо Байден підписав у понеділок указ, яким розширив вже існуючі санкції проти білоруського режиму.