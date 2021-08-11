В Італії вибухнув скандал через ідею повернути парку назву на честь брата Муссоліні

Ідея правого члена італійського уряду перейменувати парк на честь молодшого брата Беніто Муссоліні посилила політичну напруженість в Італії.

Про це йдеться в публікації АР, повідомляє "Європейська правда".

Заступник міністра економіки Клаудіо Дурігон, депутат від правої партії "Ліга", хоче змінити назву парку, який тепер носить ім’я двох убитих сицилійських слідчих, які боролися з мафією.

Дурігон хоче, щоб парк в центральному місті Латина знову носив ім'я Арнальдо Муссоліні, молодшого брата фашистського диктатора.

До 1992 року парк, популярний серед бігунів і місцевих жителів, був названий на честь Арнальдо Муссоліні, але після вбивства на Сицилії Джованні Фальконе і Паоло Борселліно парк перейменували в їх честь.

Дурігон запропонував змінити назву парку минулого тижня на мітингу в Латині.

"Це історія Латини, яку хтось хотів скасувати, змінивши назву нашого парку", - сказав Дурігон.

Лідери інших партій, які входять в коаліцію прем'єр-міністра Маріо Драгі, наполягають на тому, щоб Дурігон пішов у відставку.

Деякі представники найбільшої партії парламенту, популістського "Рух п'яти зірок", заявляють, що готові домагатися вотуму недовіри Дурігону, якщо він не піде у відставку.

Народжений в 1885 році, через два роки після Беніто Муссоліні, Арнальдо був одним з найстійкіших прихильників свого брата. Арнальдо Муссоліні помер в 1931 році, за багато років до початку Другої світової війни, коли Беніто Муссоліні вступив в союз з гітлерівською Німеччиною.