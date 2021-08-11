В Италии разразился скандал из-за идеи вернуть парку название в честь брата Муссолини

Идея правого члена итальянского правительства переименовать парк в честь младшего брата Бенито Муссолини усилила политическую напряженность в Италии.

Об этом говорится в публикации АР, сообщает "Европейская правда".

Заместитель министра экономики Клаудио Дуригон, депутат от правой партии "Лига", хочет изменить название парка, который теперь носит имя двух убитых сицилийских следователей, которые боролись с мафией.

Дуригон хочет, чтобы парк в центральном городе Латина снова носил имя Арнальдо Муссолини, младшего брата фашистского диктатора.

До 1992 года парк, популярный среди бегунов и местных жителей, был назван в честь Арнальдо Муссолини, но после убийства на Сицилии Джованни Фальконе и Паоло Борселлино парк переименовали в их честь.

Дуригон предложил изменить название парка на прошлой неделе на митинге в Латине.

"Это история Латины, которую кто-то хотел отменить, изменив название нашего парка", - сказал Дуригон.

Лидеры других партий, входящих в коалицию премьер-министра Марио Драги, настаивают на том, чтобы Дуригон ушел в отставку.

Некоторые представители крупнейшей партии парламента, популистского "Движение пяти звезд", заявляют, что готовы добиваться вотума недоверия Дуригону, если он не уйдет в отставку.

Рожденный в 1885 году, через два года после Бенито Муссолини, Арнальдо был одним из самых устойчивых сторонников своего брата. Арнальдо Муссолини умер в 1931 году, за много лет до начала Второй мировой войны, когда Бенито Муссолини вступил в союз с гитлеровской Германией.