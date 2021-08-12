Санду налаштована відновити процес врегулювання конфлікту довкола Придністров’я

Президентка Молдови Мая Санду під час зустрічі з заступником керівника адміністрації президента Росії Дмитрієм Козаком підтвердила намір відновити процес врегулювання конфлікту довкола Придністров’я винятково мирним шляхом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Санду повідомила, що обговорила з Козаком експорт молдовської сільгосппродукції на російський ринок, новий контракт на постачання газу і Придністров'я.

"Підтвердили твердий намір Молдови відновити процес врегулювання конфлікту виключно мирними шляхом в рамках існуючих майданчиків для переговорів з дотриманням суверенітету і територіальної цілісності нашої країни в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в повідомленні адміністрації глави держави.

Санду також зазначила, що у Молдови та Росії великий двосторонній порядок денний і багато тем, що становлять взаємний інтерес.

"Ми обговорили їх в рамках сьогоднішньої зустрічі і готові продовжити їх детальний розгляд, в тому числі за рахунок активізації двосторонніх контактів. Оцінили відкритість російської сторони, що може сприяти зміцненню діалогу між нашими країнами", - додала президентка.

Як повідомлялося, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитрій Козак після зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду в Кишиневі розповів, за яких умов можлива зустріч президентів двох країн.