Санду настроена восстановить процесс урегулирования конфликта вокруг Приднестровья

Президент Молдовы Мая Санду во время встречи с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком подтвердила намерение восстановить процесс урегулирования конфликта вокруг Приднестровья исключительно мирным путем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Санду сообщила, что обсудила в Козаком экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок, новый контракт на поставку газа и Приднестровья.

"Подтвердили твердое намерение Молдовы возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирным путем в рамках существующих площадок для переговоров при соблюдении суверенитета и территориальной целостности нашей страны в ее международно-признанных границах", - говорится в сообщении администрации главы государства.

Санду также отметила, что у Молдовы и России большой двустороннюю повестку дня и много тем, представляющих взаимный интерес.

"Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе, за счет активизации двусторонних контактов. Оценили открытость российской стороны, что может способствовать укреплению диалога между нашими странами ", - добавила президент.

Как сообщалось, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак после встречи с президенткой Молдовы Майей Санду в Кишиневе рассказал, при каких условиях возможна встреча президентов двух стран.