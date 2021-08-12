Майже 85 тисяч гектарів випаленої землі: пожежі у Греції тривають
У Греції оцінюють збитки від лісових пожеж, в той же час вогонь в деяких частинах не вщухає.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.
За попередніми оцінками, щонайменше 1300 будинків були пошкоджені, з яких 300 повністю зруйновані внаслідок пожеж, які тривали протягом дев’яти днів у Греції та випалили 84 500 гектарів землі.
Уряд пообіцяв, що процедури компенсації потерпілим будуть швидкими.
Тим часом пожежі продовжували горіти в середу, найбільший фронт був в Аркадії, у південній Греції. Гасіння пожежі відбувалося за допомогою іноземних місій та мешканців, які залишилися в цьому районі.
У коментарях пізно ввечері у середу мер Гортінії Ефстатіос Куліс заявив, що ситуація виглядає більш контрольованою.
Пожежна бригада повідомила, що сили, розгорнуті в середу для боротьби з лісовими пожежами Стародавньої Олімпії в Ілії та Гортинії в Аркадії, включали понад 570 пожежників із 30 групами жителів та добровольцями, 181 машиною та пожежними місіями з Франції та Німеччини.
На острові Евбея в середу боротьбу з пожежами в північній прибережній зоні вели загалом понад 800 пожежників.
Про те, як Греція бореться з пожежами, дивіться також у відео "Європейської правди".
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