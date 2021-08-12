Почти 85 тысяч гектаров выжженной земли: пожары в Греции продолжаются

В Греции оценивают ущерб от лесных пожаров, в то же время огонь в некоторых частях не утихает.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

По предварительным оценкам, по меньшей мере 1300 домов были повреждены, из которых 300 полностью разрушены в результате пожаров, которые длились в течение девяти дней в Греции и выжгли 84 500 гектаров земли.

Правительство пообещало, что процедуры компенсации пострадавшим будут быстрыми.

Между тем пожары продолжались в среду, самый большой фронт был в Аркадии, в южной Греции. Тушение пожара происходило с помощью иностранных миссий и жителей, оставшихся в этом районе.

В комментариях поздно вечером в среду мэр Гортинии Эфстатиос Кулис заявил, что ситуация выглядит более контролируемой.

Пожарная бригада сообщила, что силы, развернутые в среду для борьбы с лесными пожарами Древней Олимпии в Илии и Гортинии в Аркадии, включали более 570 пожарных из 30 группами жителей и добровольцами, 181 машиной и пожарными миссиями из Франции и Германии.

На острове Эвбея в среду борьбу с пожарами в северной прибрежной зоне вели всего более 800 пожарных.