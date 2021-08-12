ЄС посилює вимоги щодо канцерогенів у продуктах харчування

Єврокомісія в рамках європейського плану боротьби з раком зменшує максимальні рівні присутності канцерогенів у харчових продуктах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Єврокомісії.

"Сьогодні Комісія встановлює нові максимальні рівні кадмію та свинцю у широкому асортименті харчових продуктів. Ці заходи спрямовані на подальше зменшення присутності канцерогенних забруднювачів у продуктах харчування та на підвищення доступності здорової їжі", - йдеться у повідомленні.

Ці заходи застосовуватимуться з 30 серпня для максимального рівня свинцю та з 31 серпня для рівня кадмію.

"Ми знаємо, що нездорова дієта збільшує ризик раку. Сьогоднішнє рішення має на меті вивести споживачів на перший план, зробивши нашу їжу безпечнішою та здоровішою, як ми обіцяли в рамках Європейського плану боротьби з раком", - сказала єврокомісар з питань охорони здоров'я та харчової безпеки Стелла Кіріакідес.

Зазначається, що максимальні рівні кадмію, канцерогенного забруднювача навколишнього середовища, потенційно містяться в таких продуктах харчування, як фрукти, овочі, зернові та олійні культури, і їх буде знижено для деяких із цих продуктів.

Крім того, буде знижено максимальний рівень свинцю у багатьох харчових продуктах, включаючи продукти для немовлят та маленьких дітей. Нові максимальні рівні свинцю також будуть встановлені для кількох продуктів, таких як лісові гриби, спеції та сіль.