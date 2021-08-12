ЕС ужесточает требования к канцерогенам в продуктах питания

Еврокомиссия в рамках европейского плана борьбы с раком уменьшает максимально допустимые уровни присутствия канцерогенов в пищевых продуктах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.

"Сегодня Комиссия устанавливает новые максимальные уровни кадмия и свинца в широком ассортименте пищевых продуктов. Эти меры направлены на дальнейшее уменьшение присутствия канцерогенных загрязнителей в продуктах питания и повышение доступности здоровой пищи", - говорится в сообщении.

Эти меры будут применяться с 30 августа для максимального уровня свинца и с 31 августа для уровня кадмия.

"Мы знаем, что нездоровая диета увеличивает риск рака. Сегодняшнее решение ставит целью вывести потребителей на первый план, сделав нашу пищу безопасной и здоровой, как мы обещали в рамках Европейского плана борьбы с раком", - сказала еврокомиссар по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности Стелла Кириакидес.

Отмечается, что максимальные уровни кадмия, канцерогенного загрязнителя окружающей среды, потенциально содержащегося в таких продуктах питания, как фрукты, овощи, зерновые и масличные культуры, будут снижены для некоторых из этих продуктов питания.

Кроме того, будет снижен максимальный уровень свинца во многих пищевых продуктах, включая продукты для младенцев и маленьких детей. Новые максимальные уровни свинца также будут установлены для нескольких продуктов питания, таких как лесные грибы, специи и соль.