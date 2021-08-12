Поблизу грецького острова Мілос затонула яхта з 17 людьми на борту

У Греції на відстані 16 морських миль від острова Мілос затонула яхта з 17 людьми на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Зараз у морі триває пошуково-рятувальна операція.

Яхта довжиною близько 30 метрів перевозила 17 людей і, за даними агентства Reuters, була під британським прапором.

Як заявив представник берегової охорони Греції, на місці працюють три катери берегової охорони, два кораблі, приватний катер, два вертольоти.

Крім того, на місці перебуває пасажирський пором, який підбирає людей з затонулої яхти.

Поки що умови, за яких затонуло судно, залишаються невідомими.

Зазначається, що районі проведення пошуково-рятувальної операції дме сильний вітер.