Поблизости от греческого острова Милос затонула яхта с 17 людьми на борту

В Греции на расстоянии 16 морских миль от острова Милос затонула яхта с 17 людьми на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

В море продолжается поисково-спасательная операция.

Яхта около 30 метров длиной перевозила в общей сложности 17 человек и, по данным агентства Reuters, была под британским флагом.

Как заявил представитель береговой охраны Греции, на месте работают три катера береговой охраны, два корабля, частный катер, два вертолета.

Кроме того, на месте находится пассажирский паром, который подбирает людей с затонувшей яхты.

Пока условия, при которых затонуло судно, остаются неизвестными.

Отмечается, что в районе проведения поисково-спасательной операции сильный ветер.