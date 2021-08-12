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У Швеції оголосили вироки 18 людям у масштабній справі щодо шахрайства з соцдопомогою

Четвер, 12 серпня 2021, 13:11

Окружний суд Гетеборга оголосив вироки у масштабній справі щодо шахрайства з соціальною допомогою на загальну суму понад 43 млн шведських крон (близько 4 млн євро).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

Загалом у справі з квітня 2021 року судили 22 осіб, пов’язаних з компанією соцдопомоги з Гетеборга - за відмивання коштів та шахрайство з обтяжуючими обставинами і підробку документів. Справа за цими статтями є, ймовірно, найбільшою за останній час.  

Чотирьох людей у справі повністю виправдали, 18 - засудили. З них 14 отримали терміни від 10 місяців до 7 років позбавлення волі.

Підсудних звинуватили у тому, що вони повністю вигадали або завищили реальні потреби отримувачів допомоги, що призвело до завищення виплат з бюджетних коштів на 43 млн крон. В одному випадку жінка роками отримувала завищену допомогу - загалом майже 20 млн крон. 

"Це дуже серйозний злочин. Ці люди роками надавали неправдиву інформацію Агентству соціального страхування і владі Гетеборга", - зазначила суддя Ева Алсін. 

Слідство зібрало масштабну доказову базу, що включає фінансові транзакції, докази поїздок та покупок осіб, яким здійснювалися виплати за посередництва компанії. У тому числі докази включають фото й відеоматеріали, які свідчать, що люди, які на папері нібито потребували значної опіки і не могли самостійно пересуватися, ходять у магазини і відвідують вечірки та весілля, а також чеки, що засвідчують придбання дорогого дизайнерського одягу і сумок.

Видання Aftonbladet додає, що ключові фігуранти у справі є членами однієї родини - батьками і донькою. Для того щоб надурити страховиків, виготовляли сфальсифіковані медичні довідки і фіктивно наймали людей, які нібито допомагали отримувачам допомоги у побуті, але насправді не виконували цієї роботи.

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