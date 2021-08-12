В Швеции объявили 18 приговоров в масштабном деле о мошенничестве с соцпомощью

Окружной суд Гетеборга объявил приговоры в масштабном деле о мошенничестве с социальной помощью на общую сумму более 43 млн шведских крон (около 4 млн евро).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.

Всего в деле с апреля 2021 года судили 22 человек, связанных с компанией соцпомощи из Гетеборга - за отмывание средств, мошенничество с отягчающими обстоятельствами и подделку документов. Дело по этим статьям, вероятно, окажется самым крупным за последнее время.

Четырех человек по делу полностью оправдали, 18 - осудили. Из них 14 получили сроки от 10 месяцев до 7 лет лишения свободы.

Подсудимых обвинили в том, что они полностью придумали или завысили реальные потребности получателей помощи, что привело к завышению выплат из бюджетных средств на 43 млн крон. В одном случае женщина годами получала повышенную помощь - всего почти 20 млн крон.

"Это очень серьезное преступление. Эти люди годами предоставляли ложную информацию Агентству социального страхования и властям Гетеборга", - отметила судья Ева Алсин.

Следствие собрало масштабную доказательную базу, включающую финансовые транзакции, доказательства поездок и покупок лиц, которым осуществлялись выплаты при посредничестве компании. В том числе доказательства включают фото и видеоматериалы, свидетельствующие, что люди, которые на бумаге якобы нуждались в значительной опеке и не могли самостоятельно передвигаться, ходят по магазинам и посещают вечеринки и свадьбы, а также чеки, удостоверяющие приобретение дорогостоящей дизайнерской одежды и сумок.

Издание Aftonbladet добавляет, что ключевые фигуранты по делу являются членами одной семьи - родителями и дочерью. Для того чтобы обмануть страховщиков, изготовлялись фальсифицированные медицинские справки и фиктивно нанимались люди, которые якобы помогали получателям помощи в быту, но на самом деле не выполняли эту работу.