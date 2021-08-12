У Єврокомісії критикують польський законопроєкт про телерадіомовлення

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова заявила, що зміни до польського закону про телерадіомовлення надсилають негативний сигнал.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Плюралізм засобів масової інформації та різноманітність думок - це те, що сильні демократії вітають, а не борються з ними. Проєкт польського закону про мовлення надсилає негативний сигнал", - написала вона у Twitter.

Media pluralism and diversity of opinions are what strong democracies welcome, not fight against.

The draft Polish broadcasting law sends a negative signal. #lexTVN

We need a #MediaFreedomAct in the whole EU to uphold media freedom and support the rule of law. — Věra Jourová (@VeraJourova) August 12, 2021

Юрова додала також, що для підтримки свободи ЗМІ та підтримки верховенства права Євросоюзу потрібен Акт про свободу ЗМІ.

Напередодні Сейм Польщі ухвалив суперечливі зміни закону про телерадіомовлення, які, на думку критиків, наслідують приклад Угорщини. Ухвалення закону призвело до протестів у багатьох містах.

Проєкт, який ще називають "lex TVN", запроваджує принцип, згідно з яким у Польщі дозвіл на мовлення мають лише засоби масової інформації, в яких частка іноземного капіталу не перевищує 49 відсотків, за винятком випадків, коли телерадіокомпанія базується у Європейському економічному просторі, в який входять ЄС, Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн.