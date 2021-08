У Єврокомісії критикують польський законопроєкт про телерадіомовлення

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова заявила, що зміни до польського закону про телерадіомовлення надсилають негативний сигнал.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Плюралізм засобів масової інформації та різноманітність думок - це те, що сильні демократії вітають, а не борються з ними. Проєкт польського закону про мовлення надсилає негативний сигнал", - написала вона у Twitter.

Media pluralism and diversity of opinions are what strong democracies welcome, not fight against.

The draft Polish broadcasting law sends a negative signal. #lexTVN

We need a #MediaFreedomAct in the whole EU to uphold media freedom and support the rule of law.