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У Єврокомісії критикують польський законопроєкт про телерадіомовлення

Четвер, 12 серпня 2021, 13:37

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова заявила, що зміни до польського закону про телерадіомовлення надсилають негативний сигнал.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Плюралізм засобів масової інформації та різноманітність думок - це те, що сильні демократії вітають, а не борються з ними. Проєкт польського закону про мовлення надсилає негативний сигнал", - написала вона у Twitter.

Юрова додала також, що для підтримки свободи ЗМІ та підтримки верховенства права Євросоюзу потрібен Акт про свободу ЗМІ.

Напередодні Сейм Польщі ухвалив суперечливі зміни закону про телерадіомовлення, які, на думку критиків, наслідують приклад Угорщини. Ухвалення закону призвело до протестів у багатьох містах.

Проєкт, який ще називають "lex TVN", запроваджує принцип, згідно з яким у Польщі дозвіл на мовлення мають лише засоби масової інформації, в яких частка іноземного капіталу не перевищує 49 відсотків, за винятком випадків, коли телерадіокомпанія базується у Європейському економічному просторі, в який входять ЄС, Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн.

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