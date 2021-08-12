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В Еврокомиссии критикуют польский законопроект о телерадиовещании

Четверг, 12 августа 2021, 13:37

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что изменения в польский закон о телерадиовещании посылают негативный сигнал.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Плюрализм средств массовой информации и разнообразие мнений - это то, что сильные демократии приветствуют, а не борются с этим. Проект польского закона о вещании посылает негативный сигнал", - написала она в Twitter.

Юрова добавила также, что для поддержки свободы СМИ и верховенства права Евросоюзу нужен Акт о свободе СМИ.

Накануне Сейм Польши принял противоречивые изменения в закон о телерадиовещании, которые, по мнению критиков, наследуют пример Венгрии. Принятие закона привело к протестам во многих городах.

Проект, который еще называют "lex TVN", вводит принцип, согласно которому в Польше разрешение на вещание имеют только средства массовой информации, в которых доля иностранного капитала не превышает 49 процентов, за исключением случаев, когда телерадиокомпания базируется в Европейском экономическом пространстве, в который входят ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

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