В Еврокомиссии критикуют польский законопроект о телерадиовещании

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что изменения в польский закон о телерадиовещании посылают негативный сигнал.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Плюрализм средств массовой информации и разнообразие мнений - это то, что сильные демократии приветствуют, а не борются с этим. Проект польского закона о вещании посылает негативный сигнал", - написала она в Twitter.

Media pluralism and diversity of opinions are what strong democracies welcome, not fight against.

The draft Polish broadcasting law sends a negative signal. #lexTVN

We need a #MediaFreedomAct in the whole EU to uphold media freedom and support the rule of law.