Прем'єр Греції назвав останні пожежі найбільшою екологічною катастрофою за десятиліття

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив у четвер, що руйнівні лісові пожежі, які вирують по всій країні більше тижня, є найбільшою екологічною катастрофою, яку Греція переживала за останні десятиліття.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Пожежі спалахнули під час найсильнішої і найтривалішої спеки за останні 30 років. Стихія змусила уряд звернутися за допомогою з-за кордону. Сотні пожежних, у тому числі з України, разом з літаками, вертольотами і транспортними засобами гасили вогонь.

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"Нам вдалося врятувати життя, але ми втратили ліси і майно", - сказав грецький прем’єр, охарактеризувавши лісові пожежі як "найбільшу екологічну катастрофу останніх декількох десятиліть".

Міцотакіс, виступивши на пресконференції в Афінах вперше з моменту початку пожеж, сказав, що влада зіштовхувалася з приблизно 100 активними пожежами кожного дня. До четверга ситуація значно покращилася, і більшість великих лісових пожеж пішли на спад.

Але прем'єр-міністр попередив, що небезпека нових пожеж все ще існує.

"Зараз середина серпня, і ясно, що попереду нас чекають важкі дні, доки не закінчиться основний сезон, під час якого спалахують пожежі", - сказав грецький прем’єр.

"Кліматична криза - я б хотів використати цей термін, а не зміну клімату - кліматична криза тут", - сказав він, додавши, що готовий здійснити "сміливі зміни", необхідні для боротьби з кліматичними змінами.

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