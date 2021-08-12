Премьер Греции назвал последние пожары крупнейшей экологической катастрофой за десятилетие

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в четверг, что разрушительные лесные пожары, бушующие по всей стране более недели, являются крупнейшей экологической катастрофой, которую Греция переживала за последние десятилетия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Пожары вспыхнули во время сильнейшей и продолжительной жары за последние 30 лет. Стихия вынудила правительство обратиться за помощью из-за рубежа. Сотни пожарных, в том числе из Украины, вместе с самолетами, вертолетами и транспортными средствами тушили огонь.

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"Нам удалось спасти жизни, но мы потеряли леса и имущество", - сказал греческий премьер, охарактеризовав лесные пожары как "крупнейшую экологическую катастрофу последних нескольких десятилетий".

Мицотакис, выступив на пресс-конференции в Афинах впервые с момента начала пожаров, сказал, что власти сталкивались с примерно 100 активными пожарами каждый день. До четверга ситуация значительно улучшилась, и большинство крупных лесных пожаров пошли на спад.

Но премьер-министр предупредил, что опасность новых пожаров все еще существует.

"Сейчас середина августа, и ясно, что впереди нас ждут трудные дни, пока не закончится основной сезон, во время которого вспыхивают пожары", - сказал греческий премьер.

"Климатический кризис - я бы хотел использовать этот термин, а не изменение климата, - климатический кризис уже здесь", - сказал он, добавив, что готов провести "смелые изменения", необходимые для борьбы с климатическими изменениями.

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