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Військові з Молдови візьмуть участь у параді в Києві

Четвер, 12 серпня 2021, 16:16

Молдовські військові 24 серпня візьмуть участь у параді, організованому в Києві з нагоди Дня незалежності України. 

Про це повідомив міністр оборони Анатолій Носатий після зустрічі з послом України в Молдові Марком Шевченком, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Як повідомили в пресслужбі міноборони, в ході зустрічі Носатий і Шевченко обговорили двостороннє військове співробітництво і перспективи зміцнення партнерських відносин між двома арміями.

Носатий подякував українському послу за запрошення взяти участь у параді з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України.

"У зв'язку з тривожною епідеміологічною ситуацією в регіоні, пов'язаною з пандемією COVID-19, і в цілях запобігання заражень, Національна армія направить на захід обмежену кількість солдатів з роти почесної варти", - сказав міністр оборони.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Кишинів з робочим візитом з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності Молдови

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