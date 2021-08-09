Шмигаль поїде в Молдову до 30-річчя її незалежності

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Кишинів з робочим візитом з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності Молдови, де зустрінеться з новопризначеною прем’єркою Наталією Гаврилицею.

Як повідомляє "Європейська правда", про це проінформував "Урядовий портал" за підсумками телефонної розмови Шмигаля та Гаврилиці.

"Прем’єр-міністр України висловив сподівання на плідну особисту зустріч у Кишиневі під час робочого візиту з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності Молдови.

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Зокрема, в частині, що стосується рішення про відновлення роботи Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, а також інших двосторонніх робочих органів та форматів, включаючи Дністровську комісію", - йдеться у повідомленні порталу.

Молдова відзначає День незалежності щорічно 27 серпня.

Парламент Молдови на засіданні 6 серпня затвердив новий уряд на чолі з кандидаткою президентки Маї Санду Наталією Гаврилицею після нещодавніх дострокових виборів, на яких партія Санду здобула абсолютну більшість.

Про вибори у Молдові та їх значення для України – читайте у статті "Монобільшість без Зеленського: що змінять для України вибори у Молдові".