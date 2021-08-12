Фінляндія після максимуму заражень обмежила масові заходи в столичному регіоні

У столичному регіоні Фінляндії анонсували жорсткіші обмеження на масові зібрання та соціальні контакти з 20 серпня щонайменш до 12 вересня через зростання кількості заражень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Масові заходи всередині приміщень будуть дозволені за участі до 25 осіб і надворі - до 50 осіб, з вимогою дотримуватися дистанції. Водночас організатори можуть проводити заходи з більшою кількістю людей, якщо розділять простір на окремі блоки.

Адміністрація всіх закладів зобов’язана забезпечувати дистанцію 2 метри між клієнтами. На відкритому повітрі ця вимога не застосовується.

Такі заходи діятимуть у столиці Гельсінкі, його місті-супутнику Еспоо, північному передмісті Вантаа та місті Кауніайнен поруч з Еспоо.

Рішення призведе до скасування низки культурних заходів, у тому числі Фестивальних тижнів у Гельсінкі.

Керівники кінотеатрів і театрів кажуть, що засмучені через рішення та намагаються уявити, як адаптуватися до нових умов.

Нагадаємо, 12 серпня Фінляндія з населенням 5,5 млн зареєструвала новий максимум заражень за увесь час епідемії, вперше понад тисячу за добу.

Експерти відзначають, що попри зростання захворюваності, навантаження на лікарні не збільшилося пропорційно до нього. Також смертність залишається на низькому рівні. Старше покоління практично не хворіє завдяки вакцинації. Завершили курс вакцинації від коронавірусу близько 40,4% населення, а першою дозою щеплені 67,9% всього населення країни.

Зазначимо, у Фінляндії розмах епідемії за увесь час був чи не найменшим серед усіх країн Європи. Кількість померлих від ускладнень коронавірусної хвороби досі залишається меншою 1000.