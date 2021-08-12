Финляндия после максимума заражений ограничила массовые мероприятия в столичном регионе

В столичном регионе Финляндии анонсировали жесткие ограничения на массовые собрания и социальные контакты с 20 августа по меньшей мере до 12 сентября из-за роста количества заражений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Массовые мероприятия внутри помещений будут разрешены с участием до 25 человек и на улице - до 50 человек, с требованием соблюдать дистанцию. В то же время организаторы могут проводить мероприятия с большим количеством людей, если разделят пространство на отдельные блоки.

Администрация всех заведений должна обеспечивать дистанцию ​​2 метра между клиентами. На открытом воздухе это требование не применяется.

Такие меры будут действовать в столице Хельсинки, его городе-спутнике Эспоо, северном пригороде Вантаа и городе Кауниайнен рядом с Эспоо.

Решение приведет к отмене ряда культурных мероприятий, в том числе фестивальной недели в Хельсинки.

Руководители кинотеатров и театров говорят, что расстроены из-за решения и пытаются представить, как адаптироваться к новым условиям.

Напомним, 12 августа Финляндия с населением 5,5 млн человек зарегистрировала новый максимум заражений за все время эпидемии, впервые более тысячи в сутки.

Эксперты отмечают, что, несмотря на рост заболеваемости, нагрузка на больницы не увеличилась пропорционально. Также смертность остается на низком уровне. Старшее поколение практически не болеет благодаря вакцинации. Завершили курс вакцинации от коронавируса около 40,4% населения, а первой дозой привиты 67,9% всего населения страны.

Отметим, в Финляндии размах эпидемии за все время был едва ли не самым низким среди всех стран Европы. Количество умерших от осложнений коронавирусной болезни до сих пор остается менее 1000.