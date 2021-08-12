У Фінляндії найбільша кількість випадків коронавірусу за добу з початку пандемії

У Фінляндії зареєстровано 1024 нових випадків коронавірусної інфекції і це найбільший добовий показник за весь час пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Рівень захворюваності тепер становить 177 випадків COVID-19 на 100 тисяч осіб протягом останніх двох тижнів.

За даними МОЗ, вірус поширюється особливо серед молодих людей. Майже всі зараження припадають на штам "дельта".

Госпіталізовано 64 людини, з них 19 - у відділеннях інтенсивної терапії.

Також повідомляється про два нові смертельні випадки за добу. Загальна кількість смертей, пов'язаних з коронавірусом, тепер становить 997.

Експерти відзначають, що попри зростання захворюваності, навантаження на лікарні не збільшилося пропорційно до нього. Також смертність залишається на низькому рівні. Старше покоління практично не хворіє завдяки вакцинації.

Нагадаємо, уряд Фінляндії 9 серпня відкрив кордони і скасував усі обмеження на в'їзд для громадян України.

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