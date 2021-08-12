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МЗС застерігає українців від поїздок в Афганістан, де загострився воєнний конфлікт 

Четвер, 12 серпня 2021, 19:54

У зв’язку із ескалацією збройного конфлікту в Афганістані Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок туди до стабілізації безпекової ситуації.

З такою заявою міністерство виступило у четвер, повідомляє "Європейська правда".

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Громадянам, які продовжують перебувати в країні, рекомендують негайно залишити її територію.

Відтоді як на початку травня сили НАТО оголосили про свій вихід з Афганістану, "Талібан" активізував свій наступ, число жертв серед цивільного населення почало зростати. В останні дні таліби захопили 11 з 34 столиць провінцій.

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11 липня уряд Афганістану закликав європейські країни принаймні на три місяці призупинити відправлення додому тих, кому відмовили у наданні притулку. 

Першими зреагували на це прохання Швеція та Фінляндія, згодом Нідерланди, Франція та Німеччина

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МЗС Афганістан
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