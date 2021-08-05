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ЄС закликав "Талібан" припинити бойові дії в Афганістані

Четвер, 5 серпня 2021, 12:27

Євросоюз закликав до термінового і постійного припинення вогню в Афганістані, а також засудив активізацію бойових дій з боку "Талібану".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в спільній заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля і єврокомісара з питань гуманітарної допомоги та кризових ситуацій Янеза Ленарчича.

"Європейський Союз засуджує значну ескалацію насильства в Афганістані, викликану активізацією нападів талібів, зокрема збройний напад на офіс Місії ООН в провінції Герат, напад і подальші дії в Лашкар-Гахе, що забрали щонайменше життя 40 осіб серед цивільного населення, і останній напад на резиденцію міністра оборони Бісмілля Мохаммаді в Кабулі, в результаті якого вісім людей загинули і не менше 20 осіб отримали поранення", - йдеться в заяві.

В ЄС підкреслили, що військовий наступ талібів прямо суперечить їхній заявленій відданості врегулювання конфлікту шляхом переговорів і мирного процесу в місті Доха.

"Порушення принципів міжнародного гуманітарного права і прав людини продовжуються, особливо в районах, контрольованих талібами, такі як довільні і позасудові вбивства цивільних осіб, публічні побиття жінок і руйнування інфраструктури. Деякі з цих дій можуть бути прирівняні до військових злочинів і вимагають розслідування. Відповідальні бойовики або командири "Талібану" повинні бути притягнуті до відповідальності", - йдеться в заяві.

Як відомо, США оголосили про виведення своїх військ з Афганістану,  що означає також завершення операції НАТО в Афганістані. Афганську територію вже залишили німецькі військові. Великобританія теж завершує виведення військ.

Після цього "Талібан" почав масштабну наступальну операцію, відтісняючи урядові сили і захоплюючи дедалі більше районів країни.

Багато спостерігачів побоюються, що після виведення остаточного міжнародного військового контингенту "Талібан" знову захопить контроль над більшістю території Афганістану, як це було до жовтня 2001 року.

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Афганістан
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