Німеччина призупинила депортації в Афганістан через загострення бойових дій

Німеччина призупинила депортацію афганських мігрантів до Афганістану через погіршення ситуації з безпекою в країні.

Про це повідомив речник міністерства внутрішніх справ Стів Альтер, пише "Європейська правда".

"Через поточні події у сфері безпеки міністр внутрішніх справ вирішив тимчасово призупинити депортації до Афганістану", - написав він у Twitter.

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Німеччина ухвалила своє рішення після того, як Нідерланди припинили депортації в країну на шість місяців.

Відтоді як на початку травня сили НАТО оголосили про свій вихід з Афганістану, "Талібан" активізував свій наступ, число жертв серед цивільного населення почало зростати.

В останні дні таліби захопили 9 з 34 столиць провінцій.

Рішення проти депортації були прийняті після того, як шість країн-членів Європейського союзу, включаючи Німеччину, застерегли від припинення депортацій афганців з Європи.

Напередодні шість держав-членів Європейського Союзу, включаючи Німеччину, застерегли керівництво ЄС від припинення депортації шукачів притулку з Афганістану, чиї заяви були відхилені.

Рішення Берліна стало несподіваним, адже незадовго до оголошення в середу МВС Німеччини запевнило журналістів, що депортації продовжаться, незважаючи на серйозні успіхи бойовиків "Талібану".