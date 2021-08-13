Шестеро людей загинули в результаті стрілянини в британському Плімуті

Шестеро людей загинули в британському місті Плімуті в результаті стрілянини, в тому числі злочинець, який відкрив вогонь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

П'ятеро людей, у тому числі стрілок, загинули на місці, одна жінка померла в лікарні, куди була доставлена ​​з пораненнями.

Поліція повідомила, що загинули три жінки, двоє чоловіків і підозрюваний. Серед убитих була дитина у віці до 10 років.

Очевидці розповіли, що в четвер близько 18:10 за місцевим часом нападник вибив вхідні двері будинку, увірвався в приміщення, де застрелив жінку і її дочку. Після цього стрілець побіг в парк за будинком і відкрив вогонь по людях, які вигулювали собак.

Ім'я та мотиви злочинця поки невідомі.

Видання The Times із посиланням на джерела повідомляє, що перші оцінки поліції вказують на побутові мотиви. Поліція заявила, що не шукає інших підозрюваних у зв'язку зі стріляниною.