Вибух газу в житловому будинку в Естонії: 1 загиблий, 8 постраждалих

В естонському місті Тарту стався вибух газу в житловому багатоквартирному будинку, після чого спалахнула пожежа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Всього постраждали дев'ять осіб, один чоловік пізніше помер в лікарні.

Близько другої години дня в четвер комунальні служби отримали повідомлення, що з квартири в п'ятиповерховому будинку пахне газом, двері замкнені і ніхто не відкриває.

Співробітники Рятувального департаменту прибули для перевірки ситуації, але через лічені хвилини стався вибух.

В результаті вибуху були госпіталізовані шестеро людей: двоє рятувальників, двоє співробітників поліції, водій швидкої допомоги та нетверезий чоловік, який перебував у квартирі

О 22:05 поліція повідомила, що 46-річний чоловік помер від отриманих травм у лікарні. У дуже важкому стані перебувають двоє поліцейських.

На місці перша допомога була надана трьом жителям будинку. Повідомляється, що вибух був такої сили, що в розташованих поруч будинках розбилося скло.