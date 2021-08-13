Взрыв газа в жилом доме в Эстонии: 1 погибший, 8 пострадавших

В эстонском городе Тарту произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме, после чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Всего пострадали девять человек, один из которых позднее скончался в больнице.

Около двух часов дня в четверг коммунальные службы получили сообщение, что из квартиры в пятиэтажном доме пахнет газом, дверь заперта и никто не открывает.

Сотрудники Спасательного департамента прибыли для проверки ситуации, но через считанные минуты произошел взрыв.

В результате взрыва были госпитализированы шесть человек: двое спасателей, двое сотрудников полиции, водитель скорой помощи и находившийся в квартире нетрезвый мужчина.

В 22:05 полиция сообщила, что находившийся в квартире 46-летний мужчина скончался от полученных травм в больнице. В очень тяжелом состоянии находятся двое полицейских.

На месте первая помощь была оказана трем жителям дома. Сообщается, что взрыв был такой силы, что в расположенных рядом домах разбились стекла.