Військові з Чехії візьмуть участь у параді з нагоди Дня незалежності України

Чеські військові 24 серпня візьмуть участь у параді, організованому в Києві з нагоди Дня незалежності України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на HlidaciPes.org.

Майже 30 військовослужбовців почесної варти прибудуть з Чехії до столиці України.

Участь чеських солдатів у святкуванні важливих річниць країн-партнерів є звичайною практикою, цьогорічне представництво чеських військових у Києві буде більшим, ніж раніше.

"Чеська армія надішле на ці урочистості 27 членів празької почесної варти, які будуть учасниками військового параду. Беручи участь у параді, ми показуємо, що ми високо цінуємо Україну як партнера, а також цінності незалежності як такої ", - сказав представник Міністерства оборони Чехії Марек Вала.

За інформацією чеських ЗМІ, спочатку планувалося, що міністр оборони Любомір Метнар прилетить до Києва на святкування, але врешті Чехію на заході представлятиме заступник міністра оборонної політики та стратегії Міністерства оборони Ян Гавранек та перший заступник начальника Генерального штабу, генерал-лейтенант Яромір Зуна.

Раніше стало відомо, що участь у параді в Києві також візьмуть військовослужбовці з Молдови.