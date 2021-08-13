Военные из Чехии примут участие в параде по случаю Дня независимости Украины

Чешские военные 24 августа примут участие в параде, организованном в Киеве по случаю Дня независимости Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HlidaciPes.org.

Почти 30 военнослужащих почетного караула прибудут из Чехии в столицу Украины.

Участие чешских солдат в праздновании важных годовщин стран-партнеров является обычной практикой, нынешнее представительство чешских военных в Киеве будет больше, чем раньше.

"Чешская армия направит на эти торжества 27 членов пражской почетного караула, которые будут участниками военного парада. Принимая участие в параде, мы показываем, что мы высоко ценим Украину как партнера, а также ценность независимости как таковой", - сказал представитель Министерства обороны Чехии Марек вала.

По информации чешских СМИ, изначально планировалось, что министр обороны Любомир Метнар прилетит в Киев на празднование, но в итоге Чехию будут представлять заместитель министра оборонной политики и стратегии Министерства обороны Ян Гавранек и первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Яромир Зуна.

Ранее стало известно, что участие в параде в Киеве также примут военнослужащие из Молдовы.