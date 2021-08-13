Бельгійське місто дозволило конфіскувати авто із надто гучними двигунами та глушниками

Бельгійське місто Гент затвердило нові правила для автомобілістів, згідно з якими авто можуть бути конфісковані за порушення обмежень рівня шуму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Місто запровадило нову постанову, що дозволяє поліції заарештовувати автомобілі, водії яких створюють надмірний шум шляхом включення гучної музики або агресивного водіння.

Також авто можуть конфіскувати, якщо власник свідомо змінив роботу двигуна і вихлопної системи, щоб зробити їзду більш гучною.

Міська влада заявляє, що отримує все більше скарг на гучні автомобілі. У червні 120 жителів вийшли на вулиці для демонстрації проти гучних двигунів і вихлопних труб.

"Це автомобілі, які дуже гучні через певні системи двигунів, звукові системи або вихлопні труби. Це також стосується людей, які навмисно швидко розганяються і гальмують, і їздять з непомірною швидкістю", - сказав радник мера міста Гент з правових питань та безпеки.

Згідно з новими правилами, водії, які порушили обмеження по шуму, будуть заарештовані на термін не менше 72 годин і повинні нести витрати за евакуацію та зберігання авто.

Термін дії рішення закінчується в кінці року, після чого буде оцінюватися його ефективність.