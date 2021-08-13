Бельгийский город разрешил конфисковать авто со слишком громкими двигателями и глушителями

Бельгийский город Гент утвердил новые правила для автомобилистов, согласно которым автомобили могут быть конфискованы за нарушение ограничений уровня шума.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Город ввел новое постановление, позволяющее полиции арестовывать автомобили, водители которых создают чрезмерный шум путем включения громкой музыки или агрессивного вождения.

Также авто могут конфисковать, если владелец сознательно изменил работу двигателя и выхлопной системы, чтобы сделать езду более громкой.

Городские власти заявляют, что получают все больше жалоб на громкие автомобили. В июне 120 жителей вышли на улицы для демонстрации против громких двигателей и выхлопных труб.

"Эти автомобили очень шумные из-за определенных систем двигателей, звуковых систем или выхлопных труб. Это также касается людей, которые намеренно быстро разгоняются и тормозят и ездят с непомерной скоростью", - сказал советник мэра города Гент по правовым вопросам и безопасности.

Согласно новым правилам, водители, нарушившие ограничения по шуму, будут арестованы на срок не менее 72 часов и должны нести расходы за эвакуацию и хранение авто.

Срок действия решения истекает в конце года, после чего будет оцениваться его эффективность.