Данія, попри значні показники заражень, скасувала масковий режим у транспорті

У Данії з 14 серпня припинить діяти вимога одягати маску у громадському транспорті.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR, про це заявили в Міністерстві транспорту.

Зараз маска вимагається у поїздах, автобусах, метро й на пароплавах для стоячих пасажирів.

Спершу планувалось, що її скасують з 1 вересня. Проте після скасування вимоги дистанції було вирішено прискорити скасування і маскового режиму.

Водночас маски поки залишаться обов’язковими для пасажирів літаків, через те, що на цей вид транспорту поширюються міжнародні правила.

12 серпня скасували вимогу про необхідність дотримуватися відстані в один метр для кінотеатрів, церков і спортивних заходів у приміщеннях. Управління охорони здоров'я Данії пояснило це тим, що вже понад 60% населення країни повністю вакциновані.

Щоденний приріст заражень в країні залишається відносно високим - за останній місяць це здебільшого від понад 800 до понад 1000 нових хворих за добу, з населенням 5,8 млн.