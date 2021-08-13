Дания, несмотря на значительные показатели заражений, отменила масочный режим в транспорте

В Дании с 14 августа прекратит действовать требование надевать маску в общественном транспорте.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR, об этом заявили в Министерстве транспорта.

Сейчас маска требуется в поездах, автобусах, метро и на пароходах для стоячих пассажиров.

Сначала планировалось, что ее отменят с 1 сентября. Однако после отмены требования дистанции было решено ускорить отмену и масочного режима.

В то же время, маски пока останутся обязательными для пассажиров самолетов, потому, что на этот вид транспорта распространяются международные правила.

12 августа отменили требование о необходимости соблюдать расстояние в один метр для кинотеатров, церквей и спортивных мероприятий в помещениях. Управление здравоохранения Дании объяснил это тем, что уже более 60% населения страны полностью вакцинированы.

В то же время, ежедневный прирост заражений в стране остается относительно высоким - за последний месяц это в основном от более 800 до более 1000 новых больных в сутки, с населением 5,8 млн человек.