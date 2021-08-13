У Литві зафіксували порушення кордону білоруським прикордонником: заступив на півтора метра

У литовській Службі охорони держкордону зафіксували незначне порушення кордону білоруським прикордонником ввечері 12 серпня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє суспільний мовник LRT та delfi.lt, цитуючи інформацію від відомства. Водночас офіційної заяви на власному сайті прикордонники наразі не опублікували.

Повідомляється, що випадок стався на кордоні у Шальчинінкайському районі, поблизу міста Дієвенешке.

Стаціонарні камери спостереження зафіксували, що білоруський прикордонник заступив через межу кордону на відстань близько півтора метра на короткий час та одразу ж повернувся. У нього за плечима можна бачити каремат та спальник або згорнутий намет.

Як зазначив представник Служби охорони держкордону Рокас Пукінскас, за сотню метрів від цього місця перебував патруль литовських прикордонників.

У службі назвали поведінку білоруського прикордонника непрофесійною та безвідповідальною та сказали, що передали інформацію до Міністерства внутрішніх справ та МЗС.

Обидва відомства інцидент наразі не коментували.