В Литве зафиксировали нарушение границы белорусским пограничником: заступил на полтора метра

В литовской Службе охраны госграницы зафиксировали незначительное нарушение границы белорусским пограничником вечером 12 августа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает общественный вещатель LRT и delfi.lt, цитируя информацию ведомства. В то же время официального заявления на собственном сайте пограничники пока не опубликовали.

Сообщается, что случай произошел на границе в Шальчининкайском районе, вблизи города Диевенешке.

Стационарные камеры наблюдения зафиксировали, что белорусский пограничник зашел за границу на полтора метра на короткое время и сразу же вернулся. У него за плечами можно видеть коврик и спальник или палатку.

Как отметил представитель Службы охраны госграницы Рокас Пукинскас, в сотне метров от этого места находился патруль литовских пограничников.

В службе назвали поведение белорусского пограничника непрофессиональным и безответственным и сказали, что передали информацию в Министерство внутренних дел и МИД.

Оба ведомства инцидент пока не комментировали.