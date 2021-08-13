Перший мігрант з прибулих до Литви через Білорусь добровільно повернувся до Іраку

Литва повідомила про перший випадок добровільного повернення до своєї країни мігранта, що нелегально прибув з території Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це 12 серпня заявили у Міністерстві внутрішніх справ.

"Сьогодні увечері громадянин Іраку, який прибув до Литви в червні, на початку міграційної кризи, добровільно вилетів з Вільнюса рейсом на Стамбул, скориставшись процедурою добровільного повернення", - йдеться у повідомленні.

Чоловік нелегально перетнув білорусько-литовський кордон 20 червня та подав заявку на отримання притулку. Міграційна служба її не задовольнила. Після того, як Литва оголосила умови нової процедури добровільного повернення, іракець вирішив скористатись нею.

Йому купили квитки на літак у співпраці з європейським агентством Frontex і надали разову підтримку у розмірі 300 євро.

Зазначається, що ще 10 людей з Іраку та деяких інших країн зголосились добровільно повернутись на таких умовах, їхній виліт очікується найближчим часом.

Зазначається, що з квітня цього року Міграційна служба відхилила 128 заявок на отримання притулку, більшість були подані громадянами Іраку. Жодному з мігрантів, прибулих під час міграційної кризи, ще не задовольнили заявку про надання притулку.

З початку цього року до Литви прибуло 4115 мігрантів - в рази більше, ніж за увесь 2020 рік. Більшість з них прибули протягом липня.

Після низки рішень, що суттєво ускладнили цей маршрут, потік мігрантів до кордонів Литви фактично зупинився - прикордонники завертають всіх назад до Білорусі. За минулу добу завернули 19 осіб, двох впустили з гуманітарних міркувань. До цього щонайменш кілька днів поспіль на територію Литви не впустили жодного мігранта.

Водночас почала зростати кількість мігрантів на кордонах Латвії та Польщі.

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